Roma-Tolosa, amichevole a forte rischio per ordine pubblico: cosa succede ora

ROMA - Un’amichevole dovrebbe essere tale, in campo e sugli spalti. Talvolta, i gemellaggi incrociati tra le tifoserie potrebbero potenzialmente alzare il fattore rischio. E’ quello che sta accadendo per la partita tra Roma e Tolosa, in programma il 27 luglio ad Ancona. In teoria, una partita che non presenta particolari criticità, ma in pratica, con il Napoli ritiro a Castel di Sangro, potrebbe generare più di qualche problema.