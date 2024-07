Roma, migliaia di tifosi in festa per i 97 anni del club

Roma, migliaia di tifosi per l'anniversario del primo ordine del giorno

Come ogni anno, il corteo passerà per Via degli Uffici del Vicario, la prima sede della società. Quest'anno, però, il punto di partenza è cambiato: i tifosi si sono trovati a Piazza d’Aracoeli. Il corteo è partito poco dopo le 22:00 per dirigersi verso Via degli Uffici del Vicario. Cori, fumogeni e uno striscione ad aprire il corteo di circa 5 mila persone con scritto: "Non ho nel sangue nessun desiderio che non sia per te!".