Kosice-Roma diretta: segui l'amichevole LIVE

KOSICE (SLOVACCHIA) - Seconda amichevole precampionato per la Roma : reduce dal convincente 6-1 inflitto al Latina , la squadra di Daniele De Rossi vuole confermarsi e sfida gli slovacchi del Kosice (calcio d'inizio alle 19:30). I giallorossi, che attendono il rientro dei nazionali previsto per mercoledì 24 luglio, dovranno fare a meno di Paulo Dybala dopo il matrimonio con la sua Oriana , ma anche di Chris Smalling (problema muscolare) e Tammy Abraham (fastidio ai muscoli addominali). Fari puntati su Enzo Le Fée . Segui la diretta della partita .

19:29

Tutto pronto per il calcio d'inizio

Le squadre hanno fatto il loro ingresso sul terreno di gioco: padroni di casa del Kosice in completo giallo, Roma che sfoggia per la prima volta la nuova maglia.

19:24

Grande atmosfera sugli spalti

Tappeto rosso, sbandieratori e inaugurazione in pompa magna per il nuovo stadio di Kosice, che offre per l'occasione un bel colpo d'occhio.

19:14

Giocatori in campo

Le squadre sono scese in campo per saggiare il terreno di gioco, giallorossi con in testa Edoardo Bove, oggi con i gradi di capitano.

19:05

Le Fèe osservato speciale

In casa giallorossa fari puntati su Enzo Le Fée, maglia numero 28, che nella nuova Roma di De Rossi dovrebbe prendere in mano le redini del centrocampo.

18:54

La sfida inaugura il nuovo stadio di Kosice

Il match tra Roma e Kosice terrà a battesimo la nuova Kosice Football Arena, finalmente ultimata dopo quasi cinque anni di lavori. Una struttura all'avanguardia, realizzata sulla base di un modello in 3D.