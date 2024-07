Roma-Tolosa: quando si gioca, orario, dove vederla in tv e streaming

Roma-Tolosa, la cronaca

La sfida al Tolosa è un'altra opportunità per fare esperimenti e prepararsi alla stagione che verrà. Il terzo test stagionale per la Roma vedrà il ritorno dei nazionali azzurri, quindi Pellegrini, Mancini, Cristante ed El Shaarawy, pronti a giocare uno spezzone di gara per mettere minuti nelle gambe e ritrovare sintonia con la squadra. Samuel Dahl, sbarcato ieri, oggi assisterà all’amichevole dalla panchina mentre Le Fée continuerà a giocare per confermare la sua utilità in mezzo al campo.