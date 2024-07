Roma-Tolosa diretta: segui l'amichevole LIVE

ROMA- Terza amichevole stagionale per la Roma: dopo il 6-1 al Latina e il pareggio a Kosice, la squadra di De Rossi torna in campo a Trigoria contro il Tolosa. Nel bel mezzo del mercato, aspettando Soulé e Dovbyk, il tecnico giallorosso continua le prove tattiche studiando soprattutto il nuovo arrivato Le Fée . Segui l'amichevole in diretta con noi.