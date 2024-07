Roma, Dybala spoilera il numero di Soulé. E c'è l'indizio sulla seconda maglia

Dybala spoilera il numero di maglia di Soulé

La Joya ha infatti postato una foto con il connazionale commentando con un "Benvenuto fratello". Nello scatto si intravede anche il numero di maglia che utlizzerò Soulé durante questa stagione con la Roma sull'armadietto: l'argentino avrà la numero 18. Lo stesso di Batistuta, come sottolineato dalla Roma nell'annuncio ufficiale: "La Roma è lieta di dare il benvenuto nella famiglia giallorossa a Matias Soulé. [...]Particolare la scelta del numero di maglia: Soulè, infatti, ha optato per il 18, lo stesso numero che nell'anno del terzo scudetto della storia romanista, quello del 200/01, fu di Gabriel Omar Batistuta. E che, fino al 2006, fu indossato da un altro dei talenti che vestì la maglia giallorossa come Antonio Cassano".

L'indizio sulla seconda maglia

Soulé è stato scelto anche come protagonista del video con cui la Roma ha annunciato l'uscita della seconda maglia per la stagione 2024/25, in programma per giovedì 1 agosto. Al momento l'unico spoiler è sul colore predominante, il bianco.

Le cifre del trasferimento pubblicate dalle Juventus

La Juventus ha anche pubblicato tutti i dettagli e le cifre dell'affare con la Roma. Questo il comunicato: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con l'AS Roma per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Matías Soulé Malvano è stato raggiunto per un corrispettivo di € 25,6 milioni, pagabili in quattro esercizi, oltre a bonus variabili fino ad un massimo di 4 milioni di euro. Tale operazione genera un impatto economico positivo sull'esercizio in corso pari a € 22,4 milioni, al netto degli accessori spese".