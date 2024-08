Dovbyk alla Roma, è ufficiale: indosserà la numero 11

ROMA - Adesso è ufficiale: Artem Dovbyk è un nuovo giocatore della Roma. Il club giallorosso ha ufficializzato il grande colpo del mercato estivo, il centravanti ucraino costato 30,5 milioni di base fissa , più 5,5 di bonus e una percentuale di rivendita del 10%. In ogni caso l’esborso complessivo della Roma, in caso di futura cessione, non potrà superare i 38,5 milioni.

Un sacrificio importante dei Friedkin, così come quello del calciatore che ha rinunciato a dei soldi per sbarcare nella Capitale. Dobvyk voleva così tanto la Roma che ha messo di tasca sua il milione e mezzo che serviva per far chiudere la trattativa. L’attaccante infatti aveva un accordo scritto con il Girona per cui, in caso di futura rivendita, avrebbe avuto diritto a un milione e mezzo di euro. Ha scelto di non prendere quei soldi, usandoli per aiutare il suo nuovo club. Dovbyk costerà così 38,5 milioni garantiti invece che 40.

Dobvyk alla Roma, ecco il comunicato

Questo il comunicato della Roma per annunciare il centravanti ucraino sbarcato ieri a Ciampino:

"L’AS Roma è lieta di dare il benvenuto nella famiglia giallorossa ad Artem Dovbyk.