Roma, i convocati per il ritiro in Inghilterra: Dovbyk arriva in ritardo, il motivo

Dopo l'amichevole contro l'Olympiacos , in programma per oggi pomeriggio, la Roma partirà per la seconda parte del ritiro estivo in Inghilterra . I giallorossi svolgeranno le loro sedute a St. George's Park , il centro nazionale della Federcalcio inglese.

Roma, le amichevoli in Inghilterra

In Inghilterra, la Roma affronterà il Coventry, a St. George's Park a porte chiuse (6 agosto alle 18), e l'Everton al Goodison Park (10 agosto alle 18). Dopo la sfida in casa dei Toffees, la squadra di De Rossi rientrerà a Roma. L'allenatore ha diramato l'elenco dei giocatori convocati per la seconda parte del ritiro estivo. L'unico escluso è Karsdorp, mentre Dovbyk e Shomurodov arriveranno in ritardo in attesa di ricevere il visto dalle rispettive ambasciate.

Roma in Inghilterra: i convocati

Questa la lista completa dei convocati: Angelino, Abraham, Baldanzi, Bove, Celik, Joao Costa, Cristante, Dahl, Darboe, De Marzi, Dovbyk, Dybala, El Shaarawy, Graziani, Kumbulla, Le Fèe, Mancini, Marin, Nardin, Ndicka, Parede, Pellegrini, Pisilli, Ryan Sangarè, Smalling, Solbakken, Soulè, Shomurodov, Svilar, Zalewski.