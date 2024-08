Roma-Olympiacos diretta: Rodinei risponde a Pellegrini LIVE

RIETI - Non è un sabato qualsiasi per la Roma. L’amichevole contro l’Olympiacos a Rieti, allo stadio Manlio Scopigno, segna la fine della prima parte della preparazione estiva e al tempo stesso l’inizio del ritiro in Inghilterra. Osservati speciali saranno Soulé, Dobvyk e Le Fée: segui il match in diretta .

18:20

63' - Ammonito Le Fée

Le Fée blocca la ripartenza dell'Olympiacos trattenendo l'avversario, giallo per lui anche se è un'amichevole.

18:11

54' - Dovbyk vicino al gol!

Dybala si libera in area e scarica il mancino, il tiro colpisce Dovbyk e per poco la deviazione non si trasforma in gol.

18:04

46' - Inizia il secondo tempo: Dovbyk e Dybala in campo

Si riparte, De Rossi opera diversi cambi e passa al 4-2-3-1. Fuori Mancini, Cristante, Celik, Zalewski, Abraham e Pellegrini, dentro Smalling, Bove, Dybala, Dovbyk, El Shaarawy e Sangaré. Dunque ora Soulé, Dybala e El Shaarawy agiranno alle spalle di Dovbyk. Davanti alla difesa Bove e Le Fée, la fascia di capitano passa a Smalling.

17:49

Finisce il primo tempo, Roma-Olympiacos 1-1

Dopo un minuto di recupero finisce il primo tempo, all'intervallo è 1-1. IL TABELLINO LIVE

17:44

43' - Doppia chance per l'Olympiacos

Pericoloso l'Olympiacos con Kostoulas, che prima entra in area ma non riesce a calciare bene e poi tenta una volée che esce di poco fuori.

17:33

32' - Numero di Soulé, Roma pericolosa

Quando si accende Soulé si accende anche la Roma: tacco illuminante, poi l'Olymoiacos libera l'area di rigore.

17:23

22' - PAREGGIA L'OLYMPIACOS SU RIGORE

Il vantaggio della Roma dura pochi minuti perché l'Olymopiacos pareggia su rigore: fallo di Celik, Rodinei dal dischetto trafigge Svilar.

17:18

17' - SBLOCCA PELLEGRINI, ROMA-OLYMPIACOS 1-0

Dal dischetto va Pellegrini che piazza sulla destra, il portiere tocca ma non trattiene: 1-0.

17:16

15' - Rigore per la Roma!

Percussione di Angelino, poi un rimpallo favorisce Abraham che in area viene atterrato: rigore.

17:06

5' - Primo spunto di Soulé, Abraham di pallonetto

Si fa vedere Soulé con un primo spunto sulla destra, suola e dribbling per i tifosi. Poco dopo Abraham prova il pallonetto, ma è fuorigioco.

17:02

+++ 1' - INIZIA ROMA-OLYMPIACOS +++

Si parte, inizia la partita tra l'entusiasmo del pubblico giallorosso.

16:57

Roma e Olympiacos in campo, tra poco si parte

Pochi minuti ancora e poi allo stadio Manlio Scopigno comincerà Roma-Olympiacos. Squadre pronte, tifosi anche.

16:47

L'ingresso di Dovbyk e la reazione dei tifosi

Dovbyk entra in campo con il gruppetto delle riserve e i tifosi sugli spalti reagiscono così: GUARDA IL VIDEO

16:44

La prima di Soulé titolare

De Rossi sceglie Soulé dall'inizio, alla prima da titolare. Duetterà con Abraham e, forse, nel secondo tempo anche con Dovbyk.

16:34

Roma in campo per il riscaldamento

Le squadre sono in campo per il riscaldamento. Accolta con un boato e con cori la Roma. Soulé in mezzo al campo palleggia e dà spettacolo. GUARDA IL VIDEO

16:22

La Roma vola in Inghilterra dopo la partita

Al triplice fischio Dybala e compagni saliranno su un pullman direzione Fiumicino per raggiungere il St George's Park National Football Centre e dare inizio al ritiro in Inghilterra.

16:15

Già diversi tifosi allo stadio

Si stanno radunando fuori lo stadio i tifosi della Roma. Alcuni hanno già preso posto all'interno, tra meno di un'ora si gioca.