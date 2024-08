Roma, cambia l'avversario della prima amichevole in Inghilterra

Confermata la sfida con l'Everton il 10 agosto

Contro il club che milita in League One, l'equivalente della nostra Serie C, verrà dunque disputato un nuovo test: celermente organizzato per la necessità di un cambio di programma. Quello originale prevedeva, infatti, sempre nella stessa giornata, di sfidare il Coventry. Per la squadra di De Rossi resta, nel contempo, confermata la sfida del 10 agosto contro l'Everton.