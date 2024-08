La Roma in Inghilterra: tutte le curiosità del ritiro nella casa dei Tre Leoni

BURTON UPON TRENT - La pioggia ha risparmiato la prima sessione di allenamento della Roma in Inghilterra. Anzi, per qualche istante dai classici nuvoloni che caratterizzano il clima britannico è apparso anche qualche raggio di sole. E non accade molto spesso, ci dicono i cittadini di Burton Upon Trent. Un segno del destino? Chissà, intanto De Rossi si è goduto questo primo allenamento al St. George's Park, il centro sportivo federale all'avanuardia che ospiterà i giallorossi fino a sabato prossimo.

Costruito nel 2012 per 105 milioni di sterline, il St. George's Park è l'orgogliosa casa di tutte le 23 squadre nazionali di calcio inglesi. Situato all'interno di 330 acri di campagna dello Staffordshire, il sito vanta 14 campi all'aperto d'élite, tra cui una replica esatta della superficie di Wembley visibile dai giocatori che si allenano in palestra, e motivo di ispirazione per lavorare e ambire un giorno a giocare nel famoso stadio. Come ha fatto Cristante.

La palestra è di altissimo livello: tutte le attrezzature sono state selezionate dagli esperti della federazione inglese per soddisfare le esigenze delle squadre. La zona di forza include un rack di sollevamento olimpico con software di monitoraggio video integrato e un accessorio per macchina Smith incorporato, poi un software ad alte prestazioni per la misurazione della velocità della barra. I giocatori possono lavorare anche nell'area pesi liberi con manubri fino a 70 chili, e con cinque macchine a piastre, tra cui 2 presse bilaterali per le gambe, estensione delle gambe, ricciolo delle gambe e sollevamento del polpaccio, e una macchina pulldown lat selettivizzata.

Le strutture di recupero non sono da meno. La sala di idroterapia include piscine a profondità variabile con pavimento regolabile a seconda degli esercizi, poi una piscina a contrasto caldo-freddo e un tapis roulant subacqueo. La camera della crioterapia può accogliere sei giocatori alla volta e riduce infiammazioni e danni muscolari, oltre a restituire sollievo da stress o dolore. Insomma, De Rossi per questo mini ritiro ha scelto la migliore soluzione per preparare i suoi all’inizio della stagione.