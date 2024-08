Retroscena Roma, si porta lo chef da casa: ecco cosa si mangia in Inghilterra

BURTON UPON TRENT (dall’inviato) - La pioggia ha risparmiato la Roma nella prima sessione di allenamento al St. George’s Park. Diciassette gradi di temperatura, campi in erba perfetti, e tanto lavoro con il pallone per i giallorossi sotto la guida di De Rossi per continuare la preparazione tattica all’inizio della stagione. La squadra si è divertita nella sessione di ieri pomeriggio, ha lavorato con attenzione cercando di assorbire tutte le disposizioni del tecnico che prima della seduta ha analizzato cosa non è andato al meglio nella sfida contro l’Olympiakos di sabato pomeriggio allo stadio di Rieti. Per citare come esempio: uno dei focus è stato fatto sui troppi retropassaggi al portiere, o una velocità di trasmissione del pallone non sempre ottimale ma anche dovuta da un terreno che si è rivelato un po’ pesante.