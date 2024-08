Barnsley-Roma: quando si gioca, orario, dove vederla in tv e streaming

Barnsley-Roma, la cronaca

Quinta amichevole stagionale, la penultima di questa lunga estate, per la Roma di Daniele De Rossi. Sarà un’ulteriore prova tattica aspettando l’amichevole sicuramente più complicata contro l’Everton che si giocherà il 10 agosto a Liverpool. De Rossi è intenzionato a schierare la formazione migliore per l’impegno di oggi pomeriggio, quindi un 4-2-3-1 con gli uomini provati sabato scorso a Rieti contro l’Olympiakos. Sarà assente, salvo clamorosi colpi di scena, Artem Dovbyk che è ancora in attesa del visto che riceverà in giornata.