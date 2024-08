Barnsley-Roma diretta: segui l'amichevole LIVE

ROMA - Quarta amichevole estiva per la Roma, la prima nel ritiro inglese. A parte Karsdorp, unico non convocato, e Dobvyk e Shomurodov, che raggiungeranno la squadra in serata dopo aver risolto gli ostacoli. burocratici per i visti , De Rossi potrà utilizzare tutta la rosa a disposizione. Occhi puntati soprattutto sui nuovi arrivati, a cominciare da Soulé e Le Fée. Segui la partita in diretta con noi.

18:28

Roma, N'Dicka colpisce il palo di testa

Sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto dalla sinistra, il difensore ivoriano stacca più in alto di tutti ma è sfortunato e la palla prende il palo.

18:18

Roma, buona partenza: Angelino spesso al centro

I giallorossi dettano il ritmo e provano varie soluzioni. Interessante la posizione di Angelino che, come già visto nelle precedenti amichevoli, si stacca dalla fascia sinistra per entrare dentro al campo e creare superiorità numerica in mezzo.

18:03

Roma subito in gol: segna Le Fée.

La squadra di De Rossi va in rete al primo affondo. Su cross dalla sinistra di Zalewsli, il centrocampista francese trova lo spazio giusto per battere a rete di desto.

18:00

Barnsley-Roma: inizia la partita

Calcio d'inizio: la Roma gioca il primo pallone con Abraham.

17:45

Roma, Svilar non giocherà oggi: la spiegazione

De Rossi impiegherà oggi tutti i giocatori a disposizione tranne Svilar. Il portiere sta bene, ma il tecnico ha deciso di tenerlo fuori dopo i 90' giocati contro l’Olympiacos per far fare a Ryan tutta la gara.

17:30

La formazione ufficiale della Roma: il secondo tempo

ROMA (4-3-3): Ryan; Celik, Smalling, Mancini, Dahl; Bove, Cristante, Pisilli; Soulé, Dybala, El Shaarawy. All. De Rossi.

17:15

La formazione ufficiale della Roma: il primo tempo

ROMA (4-3-3): Ryan; Sangaré, Kumbulla, Ndicka, Angelino; Le Fée, Darboe, Pellegrini; Joao Costa, Abraham, Zalewski. All. De Rossi.

17.00

Barnsley-Roma, dove vedere la partita in tv e streaming

Barnsley-Roma sarà trasmessa in diretta e in streaming in esclusiva su DAZN. L'app di DAZN è presente su ogni comune smart tv e su dispositivi mobili quali PlayStation e XBox.

St George's Park, Burton upon Trent