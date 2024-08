Pagelle Roma, i migliori e i peggiori contro il Barnsley

I migliori della Roma

Soulé

Il colpo è servito. Non solo quello di mercato, il suo arrivo, ma anche quelli in campo. Quel 18 sa giocare a pallone e inventa giocate speciali per il suo collega e amico Dybala. L’assist per il gol di Paulo è un gioiello.

Dybala

La Joya, il gioiello come il suo gol. Un pallonetto perfetto a scavalcare il portiere e mettere il suo sigillo sulla partita. Gioca da falso nove e lo fa bene: un ruolo che vorrebbe provare nel corso della stagione

Pisilli

Il ragazzo è sempre più dentro il gruppo dei grandi. Altra prestazione importante, sia per qualità sia per personalità. Segna anche una bella rete di terza: è la sua terza in questo ritiro. Non è un caso.

I peggiori della Roma

Abraham

Non riesce a trovare la posizione, le giocate, la porta. Dà il massimo nonostante sa di essere in uscita, ma è ancora lontano da quel giocatore visto al suo primo anno in giallorosso.

Darboe

Fa fatica nei meccanismi della Roma, anche se è un’amichevole contro una squadra di terza divisione inglese. Sbaglia, perde qualche pallone. Anche lui andrà via.