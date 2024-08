Dovbyk conquista la Roma: allenamento super in Inghilterra

DALL'INVIATO A BURTON UPON TRENT - Artem Dovbyk sta già conquistando la Roma. Il gigante ucraino alle 2 di questa notte h raggiunto il St George Park per abbracciare finalmente la squadra giallorossa dopo lo stop per il visto che non gli aveva permesso di partire sabato scorso. Subito l'abbraccio a De Rossi e ai compagni, questa mattina Dovbyk è sceso in campo regolarmente con la squadra e ha dato subito spettacolo. Gol, giocate, velocità negli esercizi e tanti sorrisi con i compagni: Artem si è integrato immediatamente al meglio con il gruppo e sta seguendo alla perfezione le indicazioni di De Rossi.