Everton-Roma diretta: segui l'ultima amichevole inglese di De Rossi LIVE

LIVERPOOL (INGHILTERRA) - La Roma , che ha salutato il ritiro inglese al St.George's Parks, chiude l'ultimo segmento della preparazione estiva con la sua sesta amichevole precampionato, in programma al Goodison Park di Liverpool, contro quell' Everton che avrebbe potuto essere un'altra delle squadre controllate dai Friedkin . Occasione importante per De Rossi di testare schemi e gambe in vista del debutto in campionato della prossima settimana a Cagliari e per vedere all'opera il colpo di mercato Dovbyk , che cerca di affinare in fretta l'intesa con i nuovi compagni di squadra.

Everton-Roma LIVE

18:08

5' - Dovbyk a un passo dal gol

Prima occasione del match con la palla in profondità di Cristante per il movimento di Dovbik, che a tu per tu con Pickford calcia con l'esterno sinistro mandando di poco a lato sul palo opposto.

18:03

1' - Via a Everton-Roma

Fischio d'inizio del match! Via a Everton-Roma con i giallorossi che hanno mosso il primo pallone.

18:01

Everton-Roma, squadre in campo

È tutto pronto per Everton-Roma, ma il fischio d'inizio arriverà dopo un minuto di silenzio per le piccole vittime della strage di Southport, che ha scosso Liverpool nelle ultime settimane.

17:58

Ultima stagione per Goodison Park

L'amichevole tra Everton e Roma apre l'ultima stagione del Goodison Park, da 132 anni casa dei Toffees, che dal 2025/2026 si trasferiranno nel nuovo stadio sulle rive del Mersey.

17:51

Squadre in campo per il riscaldamento

Ci siamo quasi a Goodison Park per il calcio d'inizio di Everton-Roma. Le squadre da qualche minuto stanno svolgendo il classico riscaldamento prepartita, prima di rientrare negli spogliatoi per l'ingresso in campo.

17:45

Un tifoso giallorosso legge la formazione della Roma

Singolare prepartita a Goodison Park, con l'Everton che ha affidato ad un tifoso giallorosso l'annuncio della formazione ufficiale della Roma. GUARDA IL VIDEO

17:34

Attesa per Dovbyk alla 'prima' in giallorosso

Tra i temi d'interesse dell'amichevole del Goodison Park, la 'prima' in giallorosso per Dovbyk, che non era potuto scendere in campo contro il Barnsley per problemi di visto. Il bomber ucraino, fiore all'occhiello del mercato giallorrosso, ha già convinto tutti in allenamento, ma è ora atteso dalla prova del campo.

17:29

La Roma saluta e ringrazia il St. George's Park

Ringraziamento social della Roma nel lasciare il ritiro di Burton upon Tren: "Grazie St. George's", corredato da una foto di gruppo. Testimonianza dell'ottimo impatto del club con la struttura inglese, nella quale i giallorossi hanno lavorato sodo, in un clima assolutamente disteso.

17:09

Roma, la formazione ufficiale

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Le Fée, Cristante, Pellegrini; Soulé, Zalewski, Dovbyk. All.: De Rossi

17:00

Everton, la formazione scelta da Sean Dyche

EVERTON (4-2-3-1): Pickford; Tarkowski, Mykolenko, O'Brien, Coleman; Iroegbunam, Gana Gueye; Doucourè, Harrison, McNeil; Calvert-Lewin. All.: Dyche

16:50

Dybala fuori, ma non per ragioni di mercato

Nell'undici titolare della Roma contro l'Everton non spiccherà il nome di Paulo Dybala. Un'assenza che balza agli occhi, ma che non ha nulla a che fare con i rumors di mercato delle ultime ore e che era già stata programmata da De Rossi, intento a provare in questo momento i nuovi giocatori arrivati in giallorosso.

16:40

Everton-Roma, il probabile undici giallorosso

ROMA (4-2-3-1): Svilar; Celik, Mancini, N'Dicka, Angelino; Cristante, Le Fee; El Shaarawy, Pellegrini, Soulé; Dovbyk. All.: De Rossi.

16:30

Everton-Roma, come seguirla in tv

Appuntamento per le ore 18 italiane al Goodison Park di Liverpool per Everton-Roma, ultimo test amichevole della preseason per la squadra di De Rossi. Ecco come seguirla in tv.

Goodison Park, Liverpool