Coppe, la Roma va oltre i 15 mila abbonamenti: ultime 24 ore di prelazione

ROMA - La Roma di Daniele De Rossi continua a raccogliere consensi da parte dei sostenitori giallorossi. Alla massiccia presenza allo stadio nella passata stagione, ha fatto seguito una risposta significativa per quanto riguarda la campagna abbonamenti di quest’anno. La Roma - insieme alla tessera per le partite di campionato allo stadio Olimpico - ha offerto ai propri abbonati anche una prelazione sulle sfide di Europa League e Coppa Italia .

Abbonamenti, il 13 agosto scade prelazione su Coppe

Il prossimo 13 agosto scade il diritto di prelazione per gli abbonati per acquistare anche la tessera per le coppe; l’abbonamento comprende 4 partite della fase eliminatoria di Europa League e l’ingresso per gli ottavi di finale della Coppa Italia. Fin qui, oltre 15 mila abbonati hanno esercitato il loro diritto di prelazione. Per i ritardatari mancano solo 24 ore, poi partirà la vendita libera.