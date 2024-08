Infortunio Le Fée, salta la Juve: come sta e quando torna con la Roma

ROMA - Piove sul bagnato in casa Roma . Enzo Le Fée si è infortunato ieri sera durante la sfida contro l’Empoli: il problema è di origine muscolare. Il francese resterà fermo due o tre settimane e quindi tornerà a disposizione di Daniele De Rossi dopo la sosta del campionato , a metà settembre, quando i giallorossi affronteranno il Genoa in trasferta.

Roma, per Le Fée niente Juventus

Chiaramente Le Fée non ci sarà contro la Juventus, nel big match in programma a Torino domenica sera, ultimo impegno prima del break per le nazionali. De Rossi avrà un uomo in meno su cui contare a centrocampo. Contro l'Empoli l'ex Rennes era partito dalla panchina.