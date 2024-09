Hermoso si presenta: "Ecco perché ho scelto la Roma. De Rossi? Vuole una cosa"

Ieri la firma sul contratto che lo legherà alla Roma, oggi le prime dichiarazioni ufficiali. Mario Hermoso, difensore centrale spagnolo arrivato a parametro zero dopo la chiusura del mercato, si confessa ai canali ufficiali del club giallorosso: "E' successo tutto rapidamente. Qquando si è presenta questa opportunità e la Roma si è interessata a me e quindi da quando c'è stata la possibilità di far parte di questo grande club e di questa grande storia, ho subito ascoltato la proposta del club. Ho valutato le mie sensazioni, quelle dell'allenatore e della squadra. Volevo capire in che modo posso aiutare e rappresentare al meglio la Roma", ha detto Hermoso. "Cosa mi ha convinto di più? La Roma è un grandissimo club, con una grande storia. Ho percepito grande passione ed entusiasmo da parte dei tifosi, simile a quello che accadeva nell'Atletico Madrid. E' come una grande famiglia. Per me non è un cambio di vita semplice, pensando anche alla mia famiglia. Ma era quello che volevo a livello sportivo. Ho pensato che venire alla Roma sarebbe stato molto più semplice, visto che avrei continuato a giocare ad alto livello in un campionato molto importante e in una città come Roma".