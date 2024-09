Roma, Dovbyk infortunato: rientra in Italia, le condizioni

Brutte notizie per la Roma , con Artem Dovbyk che ha lasciato il ritiro dell'Ucraina per un infortunio . Ad annunciarlo con un comunicato ufficiale è stata la stessa Federcalcio ucraina, che spiega come l'attaccante si sia fermato durante un allenamento e abbia accusato l'infortunio "mentre era alla Roma, impedendogli di lavorare pienamente col gruppo".

Dovbyk infortunato: le condizioni

Ancora da valutare le condizioni del nuovo attaccante giallorosso, protagonista di un inizio di stagione non certo brillante, ma i primi esami effettuati dalla Nazionale a Praga hanno evidenziato un recupero più lungo del previsto. Sembra che Dodbyk abbia avuto un problema muscolare all’adduttore dopo la gara contro la Juve.

Roma, Dovbyk rientra in Italia

Dovbyk sta già rientrando in Italia, dove ci saranno ulteriori esami per valutare le sue condizioni. Salterà le sfide di Nations League contro Albania e Repubblica Ceca in programma il 7 e il 10 settembre. Non sembra essere un problema grave, con De Rossi che dovrebbe recuperarlo già per la prossima sfida di campionato contro il Genoa.