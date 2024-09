Scaloni: "Dybala convocato per un motivo", poi cita l'Arabia Saudita

Paulo Dybala torna in nazionale con una convocazione in extremis (per le qualificazioni mondiali) che l'argentino ha accolto con gioia, come ha confermato sui social, e il ct dell'Albiceleste, Lionel Scaloni, ha motivato così: "La sua convocazione non ha nulla a che vedere con la sua permanenza in Italia. Noi valorizziamo i giocatori per quello che fanno in campo indipendentemente dal campionato in cui giocano".