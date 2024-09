Hermoso prende confidenza con Roma: cena a Trastevere

ROMA - Arrivato alla Roma da pochi giorni, Mario Hermoso sta immediatamente prendendo confidenza con la Città Eterna. Evidentemente ben consigliato, il 29enne difensore spagnolo ieri sera è andato a cena a Trastevere, nel cuore di Roma. Hermoso, che gestisce un ristorante a Madrid, ha mangiato alla Taverna Trilussa, in via del Politeama. Stamattina poi l'ex calciatore dell'Atletico Madrid ha partecipato all'allenamento in gruppo, agli ordini di De Rossi a Trigoria, con l'altro nuovo acquisto Mats Hummels.