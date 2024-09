Hummels: "Sono cresciuto con la Roma di Totti e De Rossi. Vi dico quando sarò pronto"

Hummels: "Avevo bisogno di tempo dopo l'ultima stagione... Roma? Non vedo l'ora"

Il classe 1998 ha parlato così del sua scelta: "È un trasferimento davvero importante per me e non vedo l'ora di vivere questa esperienza. Non vedo l'ora di giocare per questa squadra, per questo club, davanti ai tifosi allo stadio. Da bambino sono cresciuto seguendo la Roma, in particolare Francesco Totti e il mio nuovo mister. Quando ero più giovane, ho giocato contro Daniele De Rossi. Sono davvero felice e convinto al 100% - ha proseguito Hummels - Non volevo trovarmi nella situazione di sedermi qualche settimana o mese dopo e pensare che forse avrei dovuto aspettare. Sono felice della scelta che ho fatto e di essere qui ora. Onestamente avevo bisogno di tempo dopo l'ultima stagione. Emotivamente, avendo lasciato Dortmund dopo così tanto tempo, dopo la finale di Champions League, ci è voluto un po' per riprendermi".

"Ecco cosa mi chiede De Rossi"

L'ex Dortmund ha proseguito parlando di De Rossi: "È un bravissimo ragazzo, che trasmette fiducia. Lo conoscevo quando giocava, ho sentito molto parlare di lui, anche prima di sentirlo quest'anno. Pensando a lui come tecnico, ho visto molte partite di Europa League lo scorso anno: i quarti di finale, le semifinali. Mi chiede di lavorare tanto, come tutti gli altri, ed è quello che otterrà da me".

"Ecco quando sarò al 100%"

Infine, sulle sue condizioni fisiche: "Sto bene, ho lavorato duramente in estate anche se è diverso rispetto ad allenarsi con la squadra. Penso che ci vorranno 2-3 settimane per essere davvero pronto per giocare".