Retroscena Dybala, la moglie rivela: "Mi ha accompagnato a vedere un cadevere"

Oriana Sabatini , moglie del campione del mondo Paulo Dybala , non ha mai nascosto la sua passione per la tanatoprassia , così è chiamato il trattamento estetico e fisico riservato ai cadaveri prima della veglia funebre. Ormai la passione si è trasformata in un hobby, oltre a quello di cantante. Tuttavia, non aveva mai raccontato un macabro retroscena , legato al marito, che ha recentemente svelato durante una puntata del suo podcast "A donde vamos cuando soñamos".

Oriana:" Paulo mi ha accompagnata, ecco come è andata..."

Ecco quanto svelato da lady Dybala sulla notte in cui il marito l'ha accompagnata: “Daniel, il proprietario dell’impresa di pompe funebri, mi chiama e mi dice “Ori, mi arriva un cadavere tra mezz’ora. Sei pronta a venire?”. E ovviamente ho detto di sì, erano le 22, avevo già cenato, non avevo altro da fare. C’era una partita del Brasile e non so chi, c’era Paulo. Ovviamente quando lo dico a cena tutti dicono “oh no, peccato, te ne vai…”. Ho chiesto se qualcuno voleva accompagnarmi e poi tutti si sono interessati, perché ovviamente tutti vogliono spettegolare. Ebbene, alla fine Paulo ha finito per accompagnarmi e mi ha detto “non preoccuparti, resto lì all’impresa di pompe funebri e faccio un giro”. E mi ha accompagnata”.