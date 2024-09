Roma e Galatasaray non trovano l'accordo: Zalewski resta in giallorosso

ROMA - Si chiude con un nulla di fatto la trattativa tra la Roma e il Galatasaray per Zalewski. I due club infatti non hanno trovato l'accordo economico sul prezzo del cartellino e la trattativa si è arenata e difficilmente si riaprirà in queste ultime ore di mercato turco (scadenza 13 settembre). Così adesso Nicola Zalewski sembra essere destinato a rimanere alla Roma.

Il club giallorosso ha continuato a chiedere circa dieci milioni di euro per il cartellino dell'esterno, cifra che il Galatasaray non ha mai messo sul piatto, forte del sì del giocatore che avrebbe guadagnato a Istanbul circa due milioni di euro netti a stagione. Niente da fare, la delegazione turca adesso continuerà la sua spedizione italiana alla ricerca di rinforzi (si parla di Laurentié del Sassuolo) abbandonando - salvo clamorosi colpi di scena - la pista Zalewski.

Adesso la Roma dovrà capire come muoversi con il giocatore, in scadenza il 30 giugno 2025. La soluzione più ovvia sarebbe quella di cercare un rinnovo di contratto per non perdere il giocatore a zero, decisione che naturalmente dovrà essere avallata dal giocatore stesso, ora in una posizione nettamente di forza sul suo futuro.