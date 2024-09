Roma, Zalewski dice ancora no al Galatasaray: è fuori rosa!

Zalewski-Roma, i motivi dello scontro

Zalewski, stando a quando filtra, nelle scorse settimane avrebbe rifiutato un'offerta della Roma per il rinnovo pari a tre volte lo stipendio attuale. Circa un milione. Su questo le parti divergono, ma la notizia è che il rinnovo non c'è stato e a giugno Zalewski andrà a scadenza. La Roma era convinta che le cose si sistemassero, visto che il club ha sempre avuto un rapporto protettivo nei confronti del ragazzo, ma così non è stato. Zalewski è stato impiegato in 3 partite su 3 da De Rossi, ma vista la ricca offerta del Galatasay (11 milioni più uno di bonus più futura percentuale della rivendita) per un giocatore a scadenza non ha avuto dubbi nell'accettare. Martedì scorso Zalewski ha aperto al trasferimento al Galatasaray trattando su un ingaggio da 2,5 milioni di euro netti a stagione, bonus compresi. Una cifra enorme per il giocatore che - tra l’altro - una volta rientrato nella Capitale aveva già salutato alcuni compagni e confidato ad alcuni amici il suo addio alla Roma. Dal giorno successivo sono poi cominciati i colloqui tra i due club, ma il Galatasaray ha cercato di giocare al ribasso senza offrire la cifra richiesta dai giallorossi. Fino a ieri, quando i turchi hanno chiesto a Zalewski di abbassare l’ingaggio pattuito per alzare invece la proposta da presentare a Ghisolfi. Così la vicenda si è ribaltata. La Roma ha accettato l’offerta di 11 milioni più uno di bonus e percentuale sulla rivendita, ma l’esterno ha invece rifiutato l’ultima proposta al ribasso. Stamattina idem e la decisione della Roma di metterlo fuori rosa. Cosa succederà adesso? La sensazione è che fino a stasera tutto potrebbe cambiare.

Galatasaray, il ds si dimette

Intanto in casa Galatasaray sono arrivate le dimissioni del ds Cenk Ergun. "Oggi, per iscritto, vorremmo inviare un messaggio al nostro presidente del consiglio di amministrazione, il signor Dursun Aydin Özbek - si legge in una nota pubblicata sul suo profilo Instagram - Come ho detto, ho rassegnato le dimissioni dalla mia posizione professionale nel nostro club. Voglio assicurarmi che la situazione in cui ci troviamo non danneggi il mio club e proteggere anche il mio nome. Condivido con voi la decisione che ho preso per evitare ulteriore discredito. Premetto che rilascerò una dettagliata dichiarazione nei prossimi giorni".