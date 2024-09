Balotelli e la frecciata alla Roma: "Se gioca con il Galatasaray ne prende 5"

Scontro in casa Roma con Zalewski. Il polacco, dopo aver rifiutato il rinnovo del contratto, ha detto ancora no al Galatasaray, che negli ultimi giorni aveva insistito per far firmare l'esterno. L'ultimo rifiuto ha portato alla decisione della Roma di far fuori dal progetto il giocatore. Sulla questione e sul rifiuto verso il Galatasaray e il campionato turco è intervenuto Mario Balotelli.