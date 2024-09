Roma, rigore non concesso a Dybala: il Var non interviene, tifosi scatenati sui social

Fa discutere l'intervento di De Winter ai danni di Paulo Dybala all'interno dell'area di rigore del Genoa . Inutili le proteste della Roma e, in particolare, di capitan Mancini , che ha provato a confrontarsi con Giua e a chiamare in causa la sala Var . Il direttore di gara ha concesso il calcio d'angolo in favore dei giallorossi e non è stato richiamato all'on field review dai suoi collaboratori.

Genoa-Roma, rigore non concesso a Dybala: tifosi furiosi sui social

Sui social esplode la rabbia dei tifosi della Roma. Dybala parte in posizione regolare, sul tocco di Dovbyk, e sembra anticipare nettamente De Winter, che colpisce prima la gamba della Joya e poi il pallone. Per l'arbitro Giua, è solo calcio d'angolo per la squadra di Daniele De Rossi, che ha atteso l'intervento del Var. Il fischietto sardo non è stato richiamato all'on field review, con i collaboratori che non hanno rilevato un chiaro ed evidente errore. Sul web, Giua è finito inevitabilmente nel mirino dei supporters capitolini.