Genoa-Roma, sei minuti di check sul gol. Mancini col tablet, De Rossi urla: "È buono"

DALL'INVIATO A GENOVA - Sei insostenibili minuti di check al Var, i giocatori della Roma non riuscivano più a stare fermi in campo senza capire se il gol di Dovbyk fosse regolare o meno. Così c'è chi ha deciso di non aspettare. Gianluca Mancini dopo aver parlato prima con l'arbitro e poi con il quarto uomo per capire il motivo del lungo ritardo sulla decisione del Var ha deciso di andare in panchina e di guardare sul tablet le immagini televisive che mostravano l'azione del gol, poi convalidato. Una volta viste ha detto immediatamente ai suoi giocatori di stare tranquilli perché il gol era regolare. Aveva ragione.