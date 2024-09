De Rossi diretta dopo Genoa-Roma, le parole del tecnico in tv e in conferenza stampa LIVE

Che beffa per De Rossi a Marassi : il tecnico della Roma viene espulso per proteste al 95' e pochi secondi dopo De Winter segna il gol che gli nega la prima vittoria in questo campionato. I giallorossi sono a soli tre punti in quattro partite. Segui le parole del tecnico giallorosso con noi.

15:04

De Rossi: "Roma può lottare per la Champions"

"È una squadra che deve lottare per la Champions, l’obiettivo è quello, l’anno scorso abbiamo fatto un sesto posto che ci sta stancando, poi da qui a dire che se non ci arrivi è un fallimento è un altro discorso perché ci sono tante squadre attrezzate come Napoli, Fiorentina, Juve, Milan, ecc. ecc.. Noi abbiamo fatto un buon mercato e siamo attrezzati".

15:03

De Rossi: "Abbiamo smesso di correre"

"Smettiamo di pressare, di correre, ci siamo abbassati di 20 metri che non avevo chiesto io, e poi però quando succede questo, devi riuscire a ripartire. E invece no, le nostre azioni duravano troppo poco. Le partite le devi chiudere, e soprattutto non capisco perché se l’hai dominata così nel primo tempo, non fai così nel secondo”.

15:00

Le parole di De Rossi: "Dominato il primo tempo, però..."

“Abbiamo dominato il primo tempo, il secondo tempo ci siamo abbassati troppo e abbiamo smesso anche di ripartire, non è una vergogna giocare più bassi e ripartire perché la qualità ce l'abbiamo. Qualche palla persa in uscita, troppi errori tecnici, qualche superficialità di troppo, e poi alla fine dai coraggio agli avversari che sono comunque un'ottima squadra. La partita che volevamo fare, siamo riusciti a muoverli, a volte in passato eravamo troppo diretti ci bruciavamo troppo la palla, nel primo tempo abbiamo tenuto più palla e andavamo spesso sui nostri attaccanti che ci risolveranno tante partite. Abbiamo avuto tante occasioni nel primo tempo per fare il secondo gol, una anche nel secondo tempo, e anche quello fa la differenza in questi stadi".

14:49

Roma, rigore non concesso a Dybala: il Var non interviene, tifosi scatenati sui social

Il contatto tra la Joya e l'ex Juve De Winter lascia più di qualche dubbio in casa giallorossa: niente on field review per l'arbitro Giua. Leggi i dettagli.