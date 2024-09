Roma, che batosta: Saelemaekers verso l'operazione, fuori due mesi

L'unica buona notizia è che la frattura non è scomposta e non è gravissima, ma per il resto la Roma dovrà fare a meno di Alexis Saelemaekers per due mesi. Il giocatore belga, uscito ieri durante Genoa-Roma portato in braccio dallo staff per il tanto dolore al piede destro, ha sostenuto sia ieri sera sia stamattina degli esami approfonditi che hanno confermato la necessità di intervenire chirurgicamente. Una tegola non da poco per De Rossi che dovrà fare a meno dell'ex Milan almeno fino a Roma-Bologna del 10 novembre. L'obiettivo è quello di riaverlo in campo per domenica 24 novembre quando, al Maradona, ci sarà la sfida al Napoli di Conte. Con ogni probabilità il giocatore si opererà in Belgio. Quando arriverà a Bruxelles ci saranno ulteriori esami e si capirà nel dettaglio la situazione.