Hummels in giro per Roma: il messaggio in italiano

Mats Hummels si gode le sue prime settimane romane. Arrivato nella capitale da svincolato a inizio settembre, il difensore non ha ancora esordito con la Roma in attesa di recuperare la miglior condizione, ma intanto ne approffitta per visitare la città.

Hummels alla Basilica di San Pietro: il post

Infatti il difensore tedesco ha pubblicato su Instagram una foto e un video davanti alla Basilica di San Pietro. "Piacere", e una bandiera italiana: così il difensore ha voluto celebrare la sua visita in Vaticano. Intanto proseguono gli allenamenti con la Roma, in attesa del debutto ufficiale. Contro il Genoa è stato convocato da De Rossi per la prima volta, e lo stesso allenatore ha affermato che è pronto per giocare.