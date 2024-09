Dan Friedkin seccato dai casi Dybala e Zalewski: ha chiesto spiegazioni

ROMA - A un certo punto, a Genova, si è affacciato Florent Ghisolfi, accompagnato dal segretario Maurizio Lombardo. Non c’era invece la Ceo, Lina Souloukou , che di solito segue la Roma in trasferta. Ma i Friedkin devono aver percepito la delicatezza del momento se hanno deciso di sbarcare in città. Padre e figlio , Dan e Ryan . Da Trigoria fanno sapere che il viaggio era già stato programmato e che non ha niente a che fare con il futuro dell’allenatore. Ma anche dando per buona la versione filogovernativa, il presidente della Roma vuole capire cosa non sta funzionando all’interno dell’azienda: se neppure la nuova rivoluzione, a tutti i livelli, ha dato un impulso positivo alla squadra, è meglio andare a capire di persona perché. Tra l’altro il padrone non ha gradito il proliferare di situazioni scomode, dalla mancata cessione di Dybala al recente caso Zalewski .

Dan e Ryan Friedkin a Roma, gli incontri a Trigoria

È una fase da gestire con lucidità. Tutti, i dirigenti ma anche De Rossi, sono chiamati a migliorare per cancellare i mugugni. La proprietà non entrerà nelle scelte tecniche ma cercherà di individuare la radice dei problemi per risolverli in tempo: la stagione è appena cominciata, ci sono anche due coppe ancora da assaggiare, non è il caso di drammatizzare la situazione come se fosse già compromessa. Chissà che in questi giorni non (ri)emerga l’idea di inserire nell’organigramma un altro uomo di calcio, un esperto navigante che possa sostenere De Rossi trasferendo all’esterno la linea politica della società.

La questione stadio e il confronto con il Comune

Non è escluso, peraltro, che i Friedkin siano tornati anche per esaminare il dossier stadio insieme al Comune. Il sindaco Gualtieri, molto attivo negli ultimi giorni sotto il profilo mediatico, aspetta sempre la consegna del progetto definitivo per procedere alla votazione in assemblea e quindi portare avanti l’iter. Al Campidoglio dicono che non è stato ancora fissato alcun incontro. Ma niente vieta di organizzarne a partire da oggi. Del resto, nelle ultime ore, è stato proprio l’assessore all’urbanistica Maurizio Veloccia a “sollecitare” i Friedkin: «Prima dell’estate c’era stata una riunione in cui la Roma si era impegnata da settembre a riprendere le indagini e i progetti, ci sono stati già i primi incontri. Speriamo che entro l’anno questo lavoro produca degli effetti».