De Rossi esonero diretta: Roma, tutti gli aggiornamenti e le reazioni LIVE

La Roma ha comunicato di aver esonerato De Rossi con una nota sul sito pubblicata alle nove del mattino. Il tecnico aveva un contratto triennale. La notizia è arrivata all'improvviso. Fatale è stato l'avvio deludente di stagione. Dopo il pareggio con il Genoa i Friedkin sono sbarcati a Roma, il viaggio non era stato annunciato. Tra i possibili sostituti spunta il nome di Pioli. Segui la giornata con noi in tempo reale.

9:35

De Rossi, i risultati che hanno influito sulla decisione dei Friedkin

Daniele De Rossi, che fino ad aprile aveva realizzato un’impresa sportiva raddrizzando la stagione da allenatore subentrato, ha abbassato notevolmente la sua media-punti: nelle ultime 12 partite, Europa League inclusa, ha battuto solo il Genoa all’Olimpico. La Roma ha un punto in meno dello scorso anno, quando la partenza di Mourinho fu considerata molto deludente.

9:31

De Rossi ha un contratto fino al 2027: le cifre

De Rossi ha firmato un contratto fino a giugno 2027 a cifre importanti lo scorso aprile: 10 milioni complessivi. "Non potremmo essere più felici di costruire un progetto a lungo termine con Daniele", erano le parole dei Friedkin il 18 aprile scorso, al momento dell'annuncio della firma

9:14

Pioli tra i possibili sostituti di De Rossi

Spunta il nome di Pioli tra i possibili sostituti alla guida tecnica della Roma, dopo l'esonero di De Rossi.

9:08

Il comunicato della Roma

L'AS Roma comunica di aver sollevato Daniele De Rossi dall’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra. La decisione del Club è adottata nell’interesse della squadra, per poter riprendere prontamente il percorso auspicato, in un momento in cui la stagione è ancora al suo inizio. A Daniele, che sarà sempre di casa nel Club giallorosso, un vivo ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione. Seguiranno comunicazioni sulla guida tecnica della squadra.

Roma