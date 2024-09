Roma, i possibili sostituti di De Rossi: la lista degli allenatori in lizza

Non sarà Stefano Pioli il nuovo allenatore dela Roma. Ieri sera è stato contattato dalla Roma ma lui ha rifiutato e ora sta partendo per l'Arabia (firma attesa in giornata). Gli altri nomi sarebbero quelli di Sarri o Allegri (molto difficile, se non impossibile). O, magari, un nome a sorpresa come fu, a gennaio, proprio De Rossi. Sono questi i nomi dei possibii sostituti per la panchina della Roma dopo la decisione a dir poco sconvolgente di mandar via Daniele De Rossi che, non più tardi di qualche mese fa, aveva firmato un contratto di tre anni.