De Rossi esonerato: un anno fa il primo tecnico a saltare pagò il ko... a Roma

Tutte le curiosità sui due esoneri

La curiosità non è solo legata alla tempistica con due esoneri praticamente quasi nello stesso giorno. Zanetti, infatti, pagò nella scorsa stagione, alla quinta giornata, una sconfitta maturata proprio all'Olimpico contro la Roma - allora allenata da Mourinho - per 7-0. Risultato che fu fatale. La quinta sconfitta di fila per i toscani. Zero punti che costarono l'esonero. Altra curiosità, proprio l'Empoli è stata la prima squadra a battere la Roma quest'anno all'Olimpico. Per i giallorossi tre punti in quattro partite prima della scelta dei Friedkin di cambiare allenatore.