Esonero De Rossi, le parole di Totti che avevano previsto tutto

Un fulmine a ciel sereno in casa Roma, con l'esonero ufficiale di Daniele De Rossi . Il tecnico, con un contratto triennale, paga il brutto avvio di stagione con 3 punti raccolti in quattro giornate. La notizia è arrivata all'improvviso, con lo sbarco a Roma non previsto dei Friedkin dopo il pareggio contro il Genoa. E solo qualche giorno fa, Francesco Totti aveva già previsto questa stessa situazione.

Totti, la previsione su De Rossi: "Chi ci rimette è lui"

L'ex capitano giallorosso, infatti, in un'intervista rilasciata a Il Messaggero aveva parlato proprio del difficile ruolo di De Rossi, definendolo come un parafulmine per i problemi del club: "Daniele è il parafulmine, e chi ci rimette è lui. Però, fortunatamente, è uno che conosce tutto e tutti. Se c'è la società forte che esce allo scoperto e parla chiaro sugli obiettivi, allora è tutto tranquillo. Invece ora la colpa, nel caso le cose non dovessero andare bene, ricadrebbe tutta su Daniele". E dopo soltanto pochi giorni le parole di Totti si sono avverate, con De Rossi che ha pagato il brutto avvio di stagione della Roma.

Totti: "De Rossi non pensava di partire così"

Non solo. Totti negli scorsi giorni aveva parlato anche ai microfoni di Sky, analizzando nuovamente la situazione di De Rossi: "Alcune squadre hanno fatto grandi investimenti. Se la Roma mi piace? 'Ni'. All'ultimo, dopo i casini che sono successi, hanno cominciato a mischiare un po' tutto. Ora vediamo se hanno fatto le scelte giuste, speriamo di sì. Adesso sta a Daniele mettere bene i giocatori in campo e trovare le formule migliori. Ci sentiamo spesso, ci confrontiamo e mi chiede anche qualche consiglio. Cosa dice? Vuole fare meglio, non pensava di partire così in campionato ma ha la testa e la voglia per fare bene".