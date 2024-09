Roma, Saelemaekers tranquillizza i tifosi: il messaggio dopo l'operazione

ANVERSA (BELGIO) - " Grazie per tutti i messaggi! È andato tutto bene, tornerò più forte! Ci vediamo presto " con due cuori, uno giallo e uno rosso. Così, con una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, Alexis Saelemaekers ha tranquillizzato i tifosi della Roma dopo l' intervento chirurgico - perfettamente riuscito - a cui si è sottoposto, in seguito alla frattura del malleolo mediale del piede destro rimediata domenica scorsa allo stadio 'Ferraris' contro il Genoa .

Saelemaekers, intervento ok: quando può tornare

L'ex esterno del Milan, che si è operato nella tarda mattinata di ieri (martedì 17 settembre) ad Anversa, in Belgio, resterà in patria per qualche giorno, seguito da un suo fisioterapista di fiducia, per poi fare rientro a Roma. L'obiettivo del club giallorosso, che vive ore complicate dopo il clamoroso esonero di Daniele De Rossi, è quello di riavere il belga in campo tra le sei e le otto settimane: la data cerchiata in rosso nel calendario è domenica 24 novembre quando, al Maradona, la Roma sfiderà il Napoli di Conte.