Juric alla Roma, ecco chi sono i membri dello staff: tutti i nomi

Dopo l'esonero molto discusso di Daniele De Rossi, Ivan Juric è diventato il nuovo allenatore della Roma firmando un contratto da due milioni di euro netti a stagione che lo legherà ai colori giallorossi fino al 2025, con opzione per un altro anno. L'ex allenatore del Torino ha guidato il suo primo allenamento a Trigoria ieri pomeriggio, apportando subito cambiamenti tattici in vista della sfida contro l' Udinese capolista in programma domenica sera all'Olimpico. Il primo tecnico croato nella storia della Roma sarà affiancato dal suo staff.

Lo staff di Juric, i nomi

Ivan Juric sta studiando la nuova Roma per cambiare rotta in campionato, ma per poter mettere in pratica le sue idee di calcio ha bisogno dei propri collaboratori al suo fianco. Con Juric è probabile l’arrivo di gran parte dello staff, oltre a Paro: Paolo Barbero, Stjepan Ostojic e Paolo Solustri per la parte atletica, Gianfranco Randacco per la preparazione dei portieri, Ivan Moschella e Michele Orecchio come collaboratori tecnici, Mattia Bastianelli come match analyst.

Michele Orecchio e il curioso precedente

Una volta, prima di una partita tra Roma e Torino all’Olimpico, Mourinho sorprese Michele Orecchio a Trigoria mentre “spiava” l’allenamento con tanto di macchina fotografica mimetizzato nella boscaglia adiacente al centro sportivo. Dando per scontato che continui a lavorare con Juric, da adesso potrà entrare liberamente a Trigoria.