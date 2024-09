Roma, i Friedkin lasciano Trigoria: mistero sulla partita contro l'Udinese

Ryan e Dan Friedkin hanno lasciato Roma nella giornata di ieri (19 settembre) dopo l'esonero di Daniele De Rossi e la scelta di sostituirlo con Ivan Juric. Una decisione che la piazza giallorossa non ha preso decisamente bene, con la presenza dei due presidenti che sarebbe in dubbio per la gara casalinga contro l'Udinese. O meglio è in dubbio perché i proprietari non comunicano mai i loro piani.