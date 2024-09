Lina Souloukou si dimette, tifosi divisi sui social: "Il clima d'odio non serve alla Roma"

Roma, dimissioni Souloukou: i tifosi divisi sui social

Di ieri la notizia che la ceo era stata sottoposta a "misure di tutela" per via delle tensioni createsi intorno alla società e la notizia delle sue dimissioni divide ora il popolo giallorosso sui social. Se c'è chi esulta per l'addio di quella che viene considerata la 'colpevole' dell'esonero di De Rossi ("E ora via anche i Friedkin" auspica qualcuno su 'X'), il modo con cui si è conclusa l'avventura professionale della dirigente greca a Trigoria infatti non è piaciuto a tutti: "Immaginate finire sotto scorta, con i figli scortati anche a scuola, per aver esonerato un allenatore. Già, a Roma succede anche questo" scrive un utente su 'X' mentre un altro lancia una sorta di appello: "Questo clima di odio non serve alla Roma".