Roma, Mancini in campo con le cuffie contro l'Udinese: il motivo è bellissimo

Gianluca Mancini, vice capitano della Roma, è entrato in campo contro l'Udinese con delle cuffie alle orecchie. Qualcuno, ingenuamente, pensava che fosse per non sentire i fischi. Ma non conosce né la Roma, né i suoi tifosi né, soprattutto Gianluca Mancini. Il difensore, infatti, è entrato in campo con le cuffie per un motivo bellissimo e nobilissimo.