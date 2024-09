Juric diretta dopo Roma-Udinese: segui le sue parole LIVE

ROMA - Buona la prima, Juric apre al meglio la sua nuova avventura alla Roma, battendo l'Udinese 3-0 in un clima di contestazione all'Olimpico verso società e giocatori dopo l'esonero di De Rossi. Segui le sue parole in diretta.

Nella conferenza alla vigilia di Roma-Udinese Juric è in entrato in sala stampa con carta e penna: cosa c'era scritto sui suoi fogli. LEGGI TUTTO

" Cristante e Pellegrini ? Ho trovato ragazzi molto dispiaciuti per l'esonero, sono stati sinceri nel dirmelo, è una cosa che ho apprezzato molto, di solito viene nascosta dai calciatori. Erano tristi pur avendo dato tutto. Abbiamo lavorato bene e tanto, alcuni concetti possono farli bene, i calciatori fischiati riusciranno a cambiare la storia . A livello emotivo volevano dare tutto per la Roma".

"Dove possiamo arrivare? Possiamo fare questo calcio, i nuovi vanno inseriti e sono un po' indietro, hanno bisogno di tempo per i nuovi concetti. Il pressing e il controllo della palla mi sono piaciuti, abbiamo mosso bene la palla. Vediamo giovedì e poi domenica, la rosa mi permette di fare cambi. In queste due settimane si vedrà tanto".

"Celik e El Shaarawy? Con De Rossi si aprivano a tre e difendevano a quattro. Mi sono piaciuti, Celik è bello tosto, El Shaarawy invece è più offensivo, accelera e dà assist. Speriamo di recuperare Zalewski perché quello è un ruolo dispendioso. Domani fa allenamnento con la squadra , spero si risolva in modo positivo".

"Souloukou? Stavo mangiando quando l'ho saputo. Mi dispiace, i figli vanno sempre al primo posto. Se fosse successo a me... Mi dispiace umanamente per lei, ora pensiamo ad allenarci bene e giocare le partite", ha concluso Juric a Sky.

Juric a Dazn: "Abbiamo lavorato molto sui concetti nuovi, ma in passato i giocatori hanno già lavorato su queste cose. Altri magari fanno fatica se cambi un po', però abbiamo fatto bene. Sul gioco, già Daniele faceva a tre e alcune situazioni si ripetono. Le distanze si possono migliorare per esempio, ci sono giocatori esperti che sanno adattarsi".

Le parole di Juric prima di Roma-Udinese

"Io e De Rossi siamo molto simili": rileggi le parole di Juric nel pre partita di Roma-Udinese. LEGGI TUTTO

Tra poco Juric in tv

È atteso a breve Juric in diretta tv e in conferenza per commentare le emozioni del 3-0 dell'Olimpico alla sua prima uscita sulla panchina della Roma, che ottiene i primi tre punti del campionato.