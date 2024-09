Roma, la squadra sotto la Sud: la frase di Pellegrini ai compagni

Pellegrini richiama la squadra sotto la Sud, cosa è successo

Al triplice fischio, i giocatori romanisti si sono spontaneamente rivolti verso la Sud non per il consueto congedo, ma perché sapevano bene cosa li attendeva. Hanno, però, deciso di non andare sulla pista d'atletica ma si sono fermati a ridosso della porta, ancora in campo. In testa Mancini, affiancato da El Shaarawy e dal capitano Pellegrini, che dopo neanche un minuto, di fronte all'ostilità della tifoseria che canta "tifiamo solo la maglia", richiama la squadra verso gli spogliatoi: "Ok, andiamo", le sue parole, pizzicato dalle telecamete. A quel punto i fischi aumentano di decibel e accompagnano l'uscita dal campo dei calciatori, insieme ai cori per Daniele De Rossi.