Retroscena Lina Souloukou: dal viaggio in Svizzera al comunicato, tutti i segreti

Il futuro

La manager greca potrebbe ora trovare lavoro proprio in Arabia. Per quanto riguarda la Roma invece le novità potrebbero non essere finite. A tutti i livelli. Per il ruolo di Ceo a Trigoria si parla della promozione di Lorenzo Vitali, avvocato che nella Roma è molto stimato. Ma è meglio non dare niente per scontato nell’epoca dei dirigenti selezionati attraverso gli algoritmi. Non solo. Dovrà essere valutata per esempio la posizione di Florent Ghisolfi, il direttore tecnico che Souloukou aveva progressivamente esautorato e che ieri è stato il primo ad abbracciare Ivan Juric dopo la vittoria contro l’Udinese: i due hanno legato immediatamente. Sarà Ryan Friedkin a occuparsi della transizione.