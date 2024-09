Ranieri su Totti e De Rossi: "Sono stupito, alla Roma manca un uomo di calcio"

A pochi giorni dall'esonero di Daniele De Rossi, che ha provocato più di semplici turbolenze ai confini di Trigoria, Claudio Ranieri ha avuto modo di commentare la scelta della famiglia Friedkin, atterrata in Italia per dare una svolta alla quarta giornata di campionato. Una decisione che ha fatto infuriare gran parte della tifoseria giallorossa, per modalità e tempistiche.