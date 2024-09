Zaccheroni: "Forse ho capito perché la Roma ha esonerato De Rossi"

L'analisi di Zaccheroni sull'addio di De Rossi

Alberto Zaccheroni, intervenuto a Radio Anch'io Sport su Rai Radio, ha detto la sua: "Non conosco De Rossi come allenatore, ma probabilmente non è stata una scelta legata alla qualità come allenatore, credo sia successo qualcosa nel gruppo, non si sono trovati in sintonia con la costruzione della squadra, la campagna acquisti. Sono rimasto fortemente sorpreso, un motivo ci sarà, bisognerebbe chiederlo alla società. Anche perché sapevano perfettamente che sarebbero andati contro la tifoseria".