Di Canio: “Roma, dei Friedkin una cosa mi fa impressione”

Paolo Di Canio è molto critico nei confronti della dirigenza giallorossa. L'ex attaccante della Lazio, analizza la gestione dei Friedkin, dopo l'esonero di Daniele De Rossi e l'addio di Lina Souloukou. "Mancano uomini che possano fare da collegamento tra squadra, Juric, lo staff tecnico e i proprietari che non ci sono mai, comunque devi parlarci devi interagire perché le cose vanno bene oppure no. Non devono solo arrivare per mandare via le persone", ha detto durante Sky Calcio Club.