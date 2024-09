Roma, i Friedkin aprono un resort di lusso a Firenze: suite da 20 mila euro a notte!

ROMA - Soggiorni da mille e una notte, con vista su Firenze, per l’Auberge Resorts Collection, catena di proprietà della famiglia Friedkin. I patron della Roma hanno investito in questo ex convento oggi convertito a resort: suite spaziosissime da 1500 a 20mila euro a notte, un ristorante, un teatro, spa e palestra. Qui prima sorgeva il Collegio Alla Querce, edificio del XVI secolo, che deve il suo nome ai possenti e storici alberi nel parco.